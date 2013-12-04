Программа Эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле: время и подробный маршрут
Уже скоро, с 7 по 23 февраля 2014 года, в России пройдут Зимние Олимпийские игры в Сочи. Традиционное мероприятие, предшествующее Играм, – Эстафета Олимпийского огня. Напомним, она стартовала 7 октября в Москве.
За все время Эстафета уже побывала во многих регионах Российской Федерации. Свердловская область также не останется в стороне – готовятся принять Эстафету Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург.
Длина маршрута бега Эстафеты Олимпийского огня составляет 17 километров и охватит три района города – Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский. В эстафете примут участие 90 факелоносцев.
По маршруту следования Эстафеты будут работать три официальные площадки общественных празднований, сообщается на официальном сайте города:
12.00–12.15
12.15–12.30
13.00–13.30
Официальная площадка общественного празднования (Памятник металлургам Нижнего Тагила)
Лисья Гора, ул. Челюскинцев
Продолжение Эстафеты
- Проспект Ленина на участке от Памятника металлургам Нижнего Тагила до улицы Октябрьской революции;
- Улица Октябрьской революции от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
- Улица Карла Маркса от Октябрьской революции до проспекта Мира;
- Проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Победы;
- Улица Победы от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
- Улица Пархоменко от улицы Победы до улицы Горошникова;
- Улица Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Заводская;
- Улица Заводская от улицы Горошникова до улицы Красногвардейская;
- Улица Красногвардейская от улицы Заводская до СОК «Металлург – Форум»
16.20–17.30
Продолжение Эстафеты
- Улица Красногвардейская от СОК «Металлург – Форум» до улицы Фестивальная;
- Улица Садоводов от улицы Фестивальная до улицы Алтайская;
- Улица Алтайская от улицы Садоводов до улицы Юности;
- Улица Юности от улицы Алтайская до шоссе Восточное;
- Шоссе Восточное от улицы Юности до ОАО НПК «Уралвагонзавод», музей истории (Восточное шоссе, 28);
- Шоссе Восточное от ОАО НПК «Уралвагонзавод», музей истории (Восточное шоссе, 28) до проспекта Вагоностроителей;
- Проспект Вагоностроителей от шоссе Восточное до проспекта Дзержинского;
- Проспект Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский;
- Проспект Ленинградский от проспекта Дзержинского до улицы Юности.
16.15–18.30
финальное празднование встречи Эстафеты Олимпийского огня
Ледовый дворец спорта им. В. К. Сотникова АО НПК «Уралвагонзавод», (пр. Ленинградский, 24)
Прибытие Огня на финальное празднование встречи Эстафеты Олимпийского огня и зажжение Чаши Огня
Ледовый дворец спорта им. В. К. Сотникова АО НПК «Уралвагонзавод», (пр. Ленинградский, 24)
Схема движения Олимпийского огня
Кроме того, обращаем ваше внимание, что в городе 13 декабря будет организована особая схема движения общественного транспорта. Все припаркованные по маршруту Эстафеты автомобили будут эвакуированы.
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