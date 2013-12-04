Программа Эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле: время и подробный маршрут

Продолжение Эстафеты

Проспект Ленина на участке от Памятника металлургам Нижнего Тагила до улицы Октябрьской революции;

Улица Октябрьской революции от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

Улица Карла Маркса от Октябрьской революции до проспекта Мира;

Проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Победы;

Улица Победы от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

Улица Пархоменко от улицы Победы до улицы Горошникова;

Улица Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Заводская;

Улица Заводская от улицы Горошникова до улицы Красногвардейская;

Улица Красногвардейская от улицы Заводская до СОК «Металлург – Форум»