Известные российские пловцы встретились с юными тагильскими спортсменами в «Президентском» (ФОТО)

Легендарный пловец, которого соперники называли «русская ракета», четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Попов, шестикратный чемпион мира, многократный рекордсмен России и Европы на самой длинной в плавании дистанции Юрий Прилуков, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион Европы Владимир Сельков побывали накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский», где встретились с юными спортсменами и болельщиками.

Знаменитые атлеты провели автограф-сессию и сфотографировались с поклонниками их таланта. Мальчишки и девчонки не скрывали своей радости, что смогли пообщаться с кумирами, сообщает пресс-служба Администрации города.