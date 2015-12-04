Известные российские пловцы встретились с юными тагильскими спортсменами в «Президентском» (ФОТО)
Первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев принял участие в мероприятиях со знаменитыми пловцами, которые в рамках проведения Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Попова 2015» прошли в Нижнем Тагиле.
Легендарный пловец, которого соперники называли «русская ракета», четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Попов, шестикратный чемпион мира, многократный рекордсмен России и Европы на самой длинной в плавании дистанции Юрий Прилуков, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион Европы Владимир Сельков побывали накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский», где встретились с юными спортсменами и болельщиками.
Знаменитые атлеты провели автограф-сессию и сфотографировались с поклонниками их таланта. Мальчишки и девчонки не скрывали своей радости, что смогли пообщаться с кумирами, сообщает пресс-служба Администрации города.
Это только первый шаг в долгой совместной работе, - отметил вице-мэр Владислав Пинаев. – Мы планируем проводить подобные мероприятия в разных форматах в рамках Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Попова» в нашем городе ежегодно. Личное общение ребят с победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы дает огромную мотивацию для их занятий любимым видом спорта.