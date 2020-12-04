Евгений Куйвашев назвал тагильчанке причины закрытия спортивных секций

Евгений Куйвашев назвал тагильчанке причины закрытия спортивных секций

Сегодня, 12:47СпортPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил жительнице Нижнего Тагила на вопрос о баскетбольной секции.

Тагильчанка спросила главу региона почему при открытых художественных школах, кинотеатрах и ресторанах её ребенок не может заниматься в баскетбольной секции.

В трудной эпидемиологической обстановке мы стараемся сохранять баланс. Разобщаем детей в школах, часть на удаленное обучение выводится. Городской оперштаб руководствовался этой же схемой. Существует вариант дистанционных тренировок. Для этого министерство физической культуры Свердловской области разработало и направило во все муниципалитеты специальные методички, написал в Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, в Нижнем Тагиле запрещены занятия в спортивных секциях. Работу подобных учреждений разрешили только на свежем воздухе.

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