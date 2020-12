Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что он вместе со своей командой создал мобильное фитнес-приложение, которое будет называться OctaZone.

«Дисциплина – это одно из определяющих качеств как в спорте, так и в жизни. Ведь трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень. Я хочу, чтобы вы почувствовали, как становятся успешным и как стать чемпионом по жизни. Мы с командой создали фитнес-приложение OctaZone, которое подойдет как новичкам, так и опытным в мире фитнеса», – цитирует Нурмагомедова «Советский спорт» с ссылкой на страницу бойца в Instagram.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter