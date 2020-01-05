Сборная России одержала победу в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею
Сегодня, 11:22СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Российская хоккейная команда прошла в финал молодежного ЧМ благодаря победе на шведами в овертайме со счетом 5:4. В составе сборной играет тагильчанин Павел Дорофеев, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмен родился в Нижнем Тагиле и начинал свою карьеру в ХК «Спутник». Позже его семья уехала в Тюмень, а затем в Магнитогорск.
В 17 лет Дорофеев стал выпускником спортивной школы «Металлурга». Сейчас играет за «Стальных лисов» в МХЛ.
В финале сборная России сыграет с командой из Канады.
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