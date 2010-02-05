Неделя лыжного спорта пройдет в г. Нижний Тагил

В общей сложности в эти дни на лыжи встанут, по данным оргкомитета, около 20-ти тысяч тагильчан. Подготовка к главному старту на полигоне «Старатель» вступила в завершающую стадию. Трасса практически сделана, сегодня ее обрабатывают ратраком. Павильоны, где лыжники смогут переодеться и отдохнуть, уже подготовлены к приему спортсменов. Доставлять людей к месту старта будут автобусы. Для любителей ходьбы и бега на лыжах предусмотрено горячее питание, на 11-ти полевых кухнях будет приготовлено 15 тысяч порций «солдатской» каши. Кроме того, будут работать платные точки питания с блинами и шашлыками. Подготовлена и многочасовая культурная программа, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.