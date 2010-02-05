«Спутник» покинул последнюю строчку в таблице дивизиона «Восток»
5 февраля 2010, 16:24СпортArtem
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Во втором матче с орским «Южным Уралом» «Спутник» одержал уверенную победу со счетом 3:1.
В первом периоде счет так и не был открыт, безошибочно сыграли голкиперы обеих команд. В начале второго периода тагильчанам удалось выйти вперед. На 25-й минуте Виталий Жиляков с партнерами реализовал численное большинство. Хозяева смогли отыграться в начале третьего периода, и все надо было начинать сначала. В середине третьего периода провели свои шайбы Артем Романов и Дмитрий Трусов. В результате «Спутник» взял три очка и покинул последнюю строчку в турнирной таблице дивизиона «Восток».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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