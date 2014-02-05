10 лет ДЮСШ «Старый соболь»! Тагильские спортсмены сразились в честь юбилея (ФОТО)

Первое место в турнире заняла команда юношей 2003 г.р. ДЮСШ «Старый соболь», на 2-м месте ДЮСШ (Омск), на 3-ем месте юные баскетболисты СК «Салют».

В январе 2004 года по инициативе Михаила Павловича Ершова, возглавлявшего тогда Ленинский район и директора БК «Старый соболь» Сергея Ежова была создана баскетбольная школа «Старый соболь». Сейчас в школе увлеченно занимаются баскетболом более 750 детей, работают 19 тренеров-преподавателей, четверо из них имеют звание «Мастер спорта России».

В прошедшем году пять воспитанников ДЮСШ получили звание «Кандидат в мастера спорта», которые являются игроками основного состава главной городской баскетбольной команды «Старый соболь». Сборные команды школы неоднократно становились победителями и призерами областных и всероссийских соревнований.

Фотографии предоставлены Управлением администрации по спорту и молодежной политики

Совместно с баскетболистами из «Старого соболя» школой проводится более 50 баскетбольных соревнований различного уровня. Наиболее значимые: чемпионаты города по стритболу, всероссийский турнир памяти нашего земляка А.Е.Канделя, фестиваль баскетбола среди воспитанников детских домов, турнир памяти воина-пограничника Александра Долженкова и зональные первенства России среди команд юношей и девушек.