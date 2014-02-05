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10 лет ДЮСШ «Старый соболь»! Тагильские спортсмены сразились в честь юбилея (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 лет ДЮСШ «Старый соболь»! Тагильские спортсмены сразились в честь юбилея (ФОТО)

5 февраля 2014, 11:10Спорт
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