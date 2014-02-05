Самбо, дзюдо, тхэквондо и пауэрлифтинг: тагильские спортсмены привезли награды

Так, в Екатеринбурге состоялось Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди юниоров 1994-96 г.р. Двое тагильчан из МДЮСШ № 2 смогли получить путёвку на финал Первенства России. Трапезникова Анастасия стала серебряным призёром соревнований, а Морозов Евгений занял пятую строчку в турнирной таблице. Тренер-преподаватель Путилов В.А.

Отлично выступили представители МДЮСШ «Юность» на Первенстве России по пауэрлифтингу среди спортсменов 13-18 лет и 19-23 лет, которое состоялось в Асбесте в начале февраля. Второе место в весовой категории до 120 кг занял Яговитин Евгений. Четвёртый результат показал Яковлев Вячеслав, выполнив при этом норматив «Мастера спорта России». Тренируются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей Шекурова С.В. и Шекуровой И.В.

Еще одно значимое спортивное событие состоялось в Верхнем Тагиле – здесь прошел областной турнир по борьбе самбо среди юношей 2001-02 г.р. памяти Героя России И.Хоменко. В активе команды из МДЮСШ № 2 шесть медалей различного достоинства. Лучший результат в весовой категории до 30 кг показал Нохрин Евгений. Буторов Юрий (в/к до 28 кг) и Алешин Илья (в/к до 54 кг) показали второй результат. Бронзовыми призёрами стали Ситков Дмитрий (в/к до 54 кг), Токарев Александр (в/к до 59 кг) и Харламов Александр (в/к до 35 кг). Тренируются призёры под руководством тренеров-преподавателей Гориславского И.А. и Матвеева С.В.

А в Каменск-Уральском тагильчане приняли участие в Чемпионате и Первенстве области по тхэквондо. Победителями в своих весовых категориях стали Чусовлянкин Юрий, Сидоренко Ростислав, Шерстнёв Никита, Лохмачёва Юлия, Потапов Алексей, Акрамов Шариф, Баландин Всеволод и Пекстерев Д. Серебряные медали завоевали Безгребельный Андрей, Коминов Никита и Керман Владимир. Тренируются призёры в МСДЮСШОР «Уралец» под руководством тренеров-преподавателей Панфилова В.Г., Русских И.Е., Бибкина А.Н., Морозова В.А., Ботникова В.Н. По результатам соревнований все призёры получили право на участие в Чемпионате и Первенстве России по тхэкондо (ИТФ), которое состоится в Красноярске с 24 февраля по 3 марта.