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Самбо, дзюдо, тхэквондо и пауэрлифтинг: тагильские спортсмены привезли награды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самбо, дзюдо, тхэквондо и пауэрлифтинг: тагильские спортсмены привезли награды

5 февраля 2014, 16:50Спорт
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