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«Спутник» уступил гостям из Усть-Каменогорска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спутник» уступил гостям из Усть-Каменогорска

5 февраля 2016, 10:15Спорт
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