«Спутник» уступил гостям из Усть-Каменогорска

Последний матч оказался весьма напряженным и необычным. Все потому, что в составе команды соперника было много лиц, знакомых болельщикам «Спутника». Многие из хоккеистов, играющие в «Торпедо» раньше играли в тагильской команде.

В первом периоде гости начали атаковать наши ворота, но «Спутник» держался молодцом. Вскоре ситуация изменилась в нашу пользу, и ребята начали атаковать ворота «Торпедо». Ждать результат долго не пришлось – первая забитая шайба в ворота гостей. Примерно через 18 минут после начала первого периода был назначен штрафной бросок в ворота тагильчан. Однако голкипер «Спутника» спас ситуацию и не пропустил шайбы.

Второй период с удачной атаки соперников по воротам тагильчан. Счет сравнивается – 1:1. В конце периода был назначен еще штрафной бросок по воротам «Спутника», но, как и в прошлый раз, шайба не прошла мимо вратаря.

В третьем периоде игра стала более напряженной. Игроки «Спутника» больше играли в обороне. Однако, ни у кого так и не получилось забить хотя бы одну шайбу. Даже в овертайме было тихо. Исход матча решился лишь в бросках по воротам после матча, как и в игре с «Сарыаркой». Но здесь фортуна улыбнулась соперникам. Итог игры – 1:2 в пользу «Торпедо».