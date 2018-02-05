Бокс может быть исключён из олимпийских видов спорта по решению МОК

Мы уже видели проблемы в декабре, и они не были разъяснены. Это касается процедуры принятия внутренних решений, наверное, вы помните путаницу по вопросам назначения, выбору руководства, эти проблемы вам известны. И есть вопросы, которые связаны с новым временным президентом федерации и, в частности, по вопросу финансов. Мы не увидели никаких улучшений по борьбе с допингом в этой федерации пояснил президент МОК Томас Бах.