Бокс может быть исключён из олимпийских видов спорта по решению МОК
Международный олимпийский комитет планирует исключить бокс из олимпийских видов спорта. Угроза нависла из-за конфликта МОК с Федерацией любительского бокса.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета не удовлетворён состоянием дел в Международной ассоциации любительского бокса.
У представителей МОК возникло большое количество вопросов к системе управления, финансирования, назначения рефери и контролю допинга в Федерации любительского бокса. Главной проблемой, вызвавшей недовольство МОК, стало назначение в качестве временного руководителя ассоциации Гафура Рахимова.
Мы уже видели проблемы в декабре, и они не были разъяснены. Это касается процедуры принятия внутренних решений, наверное, вы помните путаницу по вопросам назначения, выбору руководства, эти проблемы вам известны. И есть вопросы, которые связаны с новым временным президентом федерации и, в частности, по вопросу финансов. Мы не увидели никаких улучшений по борьбе с допингом в этой федерации пояснил президент МОК Томас Бах.
В случае, если обозначенные проблемы не будут решены в срок до 30 апреля, то Международный олимпийский комитет поставит под вопрос включение бокса в программу юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе и Олимпиады-2020 в Токио, сообщают «Новые Известия».
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