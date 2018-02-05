Тагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над командой из Саратова

4 февраля в Нижнем Тагиле прошел хоккейный матч между «Юниор-Спутником» и командой «Кристалл» из Саратова. Встреча завершилась счетом 5:3 в пользу спортсменов из Нижнего Тагила.

Хоккеисты тагильской команды уже в первом периоде забили 4 шайбы соперникам. Счет был открыт на 19-й секунде матча, вторая шайба угодила в ворота соперника на 7-й минуте, а третья – на 33-й минуте. На 40-й минуте игры «Юниор-Спутник» вел со счетом 4:0.

В третьем периоде хоккеистам из Саратова удалось сократить отставание – 4:3, однако последняя забитая шайба была за «Юниор-Спутником». Встреча закончилась со счетом 5:3. 5 февраля команды снова сыграют на нижнетагильском льду, пишет ХК «Юниор-Спутник».