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Тагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над командой из Саратова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над командой из Саратова

5 февраля, 11:30Спорт
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