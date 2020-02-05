Сергей Ткачев: Кокорина хорошо примут в «Арсенале»

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев поделился своим мнением о том, как бы в клубе приняли конфликтующего с руководством "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает sovsport .

– Отлично бы отнесся. В Туле у него много знакомых. Было бы интересно сыграть с Кокориным за одну команду. Но я уверен, у него будет много вариантов, в том числе за границей. И он сам решит, что для него лучше, - отметил Сергей Ткачев в интервью "Советскому спорту".