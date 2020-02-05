В Нижнем Тагиле на «Лыжню России» заявились около 7,5 тысяч человек
Сегодня, 18:08СпортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7,5 тысяч тагильчан заявились на участие в массовом забеге «Лыжня России», который пройдет 8 февраля на полигоне НТИИМ. Об этом на выездном совещании рассказал первый вице-мэр города Вячеслав Горячкин, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также он отметил, что для участников не требуется предварительной регистрации. Пройти дистанцию в 2020 метров может каждый желающий. Для доставки людей к месту проведения массового забега задействуют 155 единиц техники.
Как рассказал директор «Федерации лыжных гонок Свердловской области» Дмитрий Чукреев, к проведению мероприятия полигон готов на 99%.
Проложена трасса, утверждена схема площадки, разработаны логистика и меры по обеспечению безопасности, укомплектованы медсопровождения, за порядком на полигоне будут следить сотрудники Росгвардии и полиции. До конца дня завершится монтаж ограждения. Главные призы — два снегохода — закуплены и ждут победителей профессионального старта,сообщил Чукреев.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей