В Нижнем Тагиле на «Лыжню России» заявились около 7,5 тысяч человек

Также он отметил, что для участников не требуется предварительной регистрации. Пройти дистанцию в 2020 метров может каждый желающий. Для доставки людей к месту проведения массового забега задействуют 155 единиц техники.

Как рассказал директор «Федерации лыжных гонок Свердловской области» Дмитрий Чукреев, к проведению мероприятия полигон готов на 99%.