Родные стены не помогли: тагильские волейболистки не выиграли первенство области

Родные стены не помогли: тагильские волейболистки не выиграли первенство области

1-4 марта в Доме спорта «Юпитер» состоялось Первенство Свердловской области по волейболу среди команд девушек 1996-1997 годов рождения. В соревнования участвовали команды городов: Нижний Тагил, Новоуральск, Екатеринбург, Ирбит, Асбест. В результате 1 место заняла команда «Монолит» (Ирбит), 2 место - команда «Новоуральск», 3 место - «Малахит» (Асбест), 4 место - «Уралочка» ( Екатеринбург), 5 место - «Уралочка» (Нижний Тагил), 6 место - «Юпитер» (Нижний Тагил). © TagilCity.ru

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