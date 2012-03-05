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В Верхней Пышме состоялся Всероссийский турнир по тхэквондо. Тагильчане в числе победителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Верхней Пышме состоялся Всероссийский турнир по тхэквондо. Тагильчане в числе победителей

5 марта 2012, 14:39Спорт
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