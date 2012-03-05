В Верхней Пышме состоялся Всероссийский турнир по тхэквондо. Тагильчане в числе победителей
5 марта 2012, 14:39Спорт
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1-4 марта 2012 года в Верхней Пышме прошел Всероссийский турнир по тхэквондо «Евразия» среди взрослых, юниоров, кадетов и детей.
Всего в турнире участвовало около 800 человек. Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ №2 под руководством тренера-преподавателя Анастасии Немтиной стали победителями и призерами соревнований. Виктор Никонов – 1 место, Андрей Новиков и Хатуна Нармания – 2 место, Андрей Никифоров, Артем Колесников и Валентина Халиченко – 3 место.
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