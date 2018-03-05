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«Спутник»-2002 в Нижнем Тагиле обыграл лидера первенства России «Барыс» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спутник»-2002 в Нижнем Тагиле обыграл лидера первенства России «Барыс» (ФОТО)

5 марта, 12:35Спорт
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