Тагильчане победили в соревнованиях по прыжкам с трамплина на Спартакиаде-2018 (ФОТО)

Спортсмены СШОР «Аист» из Нижнего Тагила заняли первое место в командном зачете по прыжкам с трамплина на лыжах.

В командных соревнованиях девушки Ксения Пискунова и Евгения Сапожникова получили 402,4 очка и заняли второе место.

Юноши в командных соревнованиях смогли вырваться вперед — Дмитрий Зыков, Константин Гаврилов, Илья Маньков и Владимир Игошев в общей сумме набрали 673,5 очков.

На втором месте оказалась школа по прыжкам на лыжах с трамплина из Санкт-Петербурга, у них 1300 очков. Третье место заняла московская горнолыжная школа, спортсмены набрали 1268 очков.

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