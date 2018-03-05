Тагильчане победили в соревнованиях по прыжкам с трамплина на Спартакиаде-2018 (ФОТО)
5 марта, 13:00Спорт
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В командном зачете тагильчане набрали 1304 очков и заняли первое место по прыжкам на лыжах с трамплина во II Всероссийской зимней Спартакиаде спортивных школ 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмены СШОР «Аист» из Нижнего Тагила заняли первое место в командном зачете по прыжкам с трамплина на лыжах.
В командных соревнованиях девушки Ксения Пискунова и Евгения Сапожникова получили 402,4 очка и заняли второе место.
Юноши в командных соревнованиях смогли вырваться вперед — Дмитрий Зыков, Константин Гаврилов, Илья Маньков и Владимир Игошев в общей сумме набрали 673,5 очков.
На втором месте оказалась школа по прыжкам на лыжах с трамплина из Санкт-Петербурга, у них 1300 очков. Третье место заняла московская горнолыжная школа, спортсмены набрали 1268 очков.
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Фото ФЦПСР
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