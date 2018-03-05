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Тагильчанка Мария Гущина победила в лыжной гонке на 30 км в финале Кубка России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Мария Гущина победила в лыжной гонке на 30 км в финале Кубка России

5 марта, 11:05Спорт
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