Черчесов заявил о возможности проведения матчей Лиги наций в Екатеринбурге

По словам Черчесова, сборная старается быть доступной для болельщиков. Футболисты не побывали лишь в Волгограде и Екатеринбурге. Тренер сказал, что спортсмены постараются это исправить. Возможно, это случится в Лиге наций, когда сборная сыграет с командами Турции, Сербии и Венгрии.