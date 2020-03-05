Черчесов заявил о возможности проведения матчей Лиги наций в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43СпортФото: Официальный сайт Станислава Черчесова
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что один из матчей Лиги наций может пройти в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Черчесова, сборная старается быть доступной для болельщиков. Футболисты не побывали лишь в Волгограде и Екатеринбурге. Тренер сказал, что спортсмены постараются это исправить. Возможно, это случится в Лиге наций, когда сборная сыграет с командами Турции, Сербии и Венгрии.
Проведение матчей Лиги наций запланировано на сентябрь и октябрь 2020 года.
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