ФК «Тамбов» заподозрили в «откатах» на 250 млн рублей

На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, один из участников РПЛ-2019/20 в первой половине сезона специально завышал зарплаты игроков. А они якобы потом возвращали от 30 до 50 процентов в качестве «отката».

- Я читал эту информацию, которая сейчас активно муссируется в сети. Что ж, отвечаю: на первую половину чемпионата нам выдали 250 миллионов рублей, а в этом году мы получили еще 200 миллионов. Итого наш сезонный бюджет составил 450 миллионов, - заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.