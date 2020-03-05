ФК «Тамбов» заподозрили в «откатах» на 250 млн рублей

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Сообщалось, что одна из российских команд специально завышала зарплаты игроков.
Футбольный клуб «Тамбов» заподозрили в «откатах» на 250 миллионах рублей, сообщает «Советский спорт».
На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, один из участников РПЛ-2019/20 в первой половине сезона специально завышал зарплаты игроков. А они якобы потом возвращали от 30 до 50 процентов в качестве «отката».
В самом «Тамбове» эту информацию опровергли.
- Я читал эту информацию, которая сейчас активно муссируется в сети. Что ж, отвечаю: на первую половину чемпионата нам выдали 250 миллионов рублей, а в этом году мы получили еще 200 миллионов. Итого наш сезонный бюджет составил 450 миллионов, - заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
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