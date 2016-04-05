«Выплеснули много положительных эмоций»: тренера и игроки тагильского «Спутника» подвели итоги сезона

На встрече с журналистами было отмечено – «бобры» выступили достойно. Начинали сезон слабо, но команда смогла переломить ситуацию и выбить себе место в плей-офф. Всего одной победы не хватило «Спутнику», чтобы выйти в следующий раунд розыгрыша «Братины»: в серии игр тагильчане уступили трехкратному чемпиону ВХЛ нефтекамскому «Торосу».

Андрей Кирдяшов отметил, что в конце чемпионата его подопечные выплеснули много положительных эмоций и не успели после восстановиться. Именно эмоций не хватило для дальнейшей победы.

Тренер остался доволен не только игрой спортсменов, но и их желанию выйти на лед даже с травмами. Например, Максим Слыш рвался в бой, несмотря на сломанную руку. В розыгрыше за «Братину» «Спутник» показал командную игру, сплоченность и волю к победе. Никаких претензий к ребятам нет, отметил Андрей Кирдяшов.

Еще одним показателем хорошей игры «оранжевых» - возвращение болельщиков на трибуны. Поддержка тагильчан, по словам спортсменов, помогла показать настоящий хоккей. Это доказывает и статистика: в серии игр против «Тороса» «Спутник» одержал 3 победы, и все на домашнем льду.

Александр Балбашев заявляет, что в новом сезоне «Спутник» не станет сбавлять обороты – руководство клуба продолжит ставить перед командой высокие цели. А также обещает в корне изменить работу в детской школе хоккея.

ФОТО: пресс-служба ХК «Спутник»

Несмотря на то, что «Спутник» закончил сезон, для тагильских любителей спорта еще осталось самое «вкусное»: 8 апреля ВК «Уралочка-НТМК» проведет в Екатеринбурге решающий матч перед «Финалом Четырех». Победитель в этой игре практически обеспечит себе место в финале Суперлиги.