Школа хоккея в Нижнем Тагиле подготовит перспективные кадры для ХК «Спутник» (ВИДЕО)

На заседании советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко отметил, что лучше создать тагильскую школу хоккея, чем покупать дорогих легионеров.

Если уровень сейчас не позволяет детям занять место тех, кого будут привлекать как легионеров , у них уровень все равно не будет выше, они играть должны. Команда должна биться на результат. Наша школа сегодня не может дать результата сказал Дмитрий Калениченко.

Помимо этого, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров сообщил, что есть прекрасные перспективы по строительству в Нижнем Тагиле легкоатлетического манежа, который будет включать в себя большие помещения для тренировок. В манеже планируют размещение площадки для мини-футбола, искусственный лед для юных хоккеистов.

Перспективы у спортивного кластера, который складывается в Дзержинском районе - это Дворец ледового спорта, Дворец водного спорта и строительство нового атлетического манежа, конечно, надо расширить. В первую очередь эти объекты будут представлены существующими школами, в том числе детско-юношеской спортивной школой «Спутник» отметил Константин Захаров.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что клуб нуждается в обновлении и необходимо ставить основной задачей развития именно детского хоккея.

Местная хоккейная школа всегда считалась сильной, с нее начинали свой путь такие прославленные хоккеисты, как Сергей Шепелев, Сергей Гусев, Александр Радулов и другие. Уверен, что будущее «Спутника» – не за приглашенными игроками, а за детьми заводчан, их сверстниками из Нижнего Тагила и окрестных городов, которые сегодня увлечены этим видом спорта отметил Сергей Чемезов.

Генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов сказал, что поддерживать детский и юношеский хоккей в Нижнем Тагиле нужно любыми средствами, чтобы уровень мастерства юных тагильчан позволял им в будущем выступать в команде мастеров и расти дальше, а не отсиживаться на скамейке запасных, наблюдая за игрой легионеров:

Команда «Спутник» должна комплектоваться в основном тагильскими игроками – выпускниками нашей детско-юношеской школы. Итоги 2017 года позволили принять решение о развитии сильной детско-юношеской школы по хоккею в Нижнем Тагиле.