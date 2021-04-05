Елена Вяльбе: У нас девочки в фигурном катании феерические

«Победы наших фигуристов восхищают. Мы уже все тут обсудили, дадут ли нам три золота на Олимпиаде выиграть. У них там все как-то не совсем справедливо (смеется). Но победы были потрясающими. Феерические у нас девочки, которые заняли первые три места», - приводит слова Вяльбе Трусовой. «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru.