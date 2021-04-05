Елена Вяльбе: У нас девочки в фигурном катании феерические

Елена Вяльбе: У нас девочки в фигурном катании феерические
Сегодня, 21:51СпортФото: pxhere.com
На чемпионате мира в Стокгольме россиянки заняли весь пьедестал.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступления российских фигуристок на ЧМ в Швеции.

«Победы наших фигуристов восхищают. Мы уже все тут обсудили, дадут ли нам три золота на Олимпиаде выиграть. У них там все как-то не совсем справедливо (смеется). Но победы были потрясающими. Феерические у нас девочки, которые заняли первые три места», - приводит слова Вяльбе Трусовой. «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru.

Напомним, что золото завоевала Анна Щербакова, серебро досталось Елизавете Туктамышевой, бронза - у Александры.

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