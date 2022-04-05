Тагильский боксёр завоевал «серебро» на всероссийском турнире

Тагильский боксёр завоевал «серебро» на всероссийском турнире
Тагильский боксёр завоевал «серебро» на всероссийском турнире
Сегодня, 15:17СпортФото: pixabay.com
Второй результат в своем весе на всероссийском турнире показал тагильский боксер Алексей Кузин.

Соревнования по боксу класса А состоялись в Сургуте и были посвящены памяти мастера спорта СССР Павла Малаховского. Принимать в них участие престижно, ведь награда победителю — звание мастера спорта России. Поэтому в схватку за лидерство вступили свыше сотни боксеров, пишет «Тагильский рабочий».

Алексею Кузину, выступавшему в весовой категории до 71 кг, удалось взойти на вторую ступень пьедестала почета. Его тренера Евгения Чупракова и Валерия Ефремова, у которых он занимается в спортшколе «Тагилстрой».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
спортбоксНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы