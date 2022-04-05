Тагильский боксёр завоевал «серебро» на всероссийском турнире

Соревнования по боксу класса А состоялись в Сургуте и были посвящены памяти мастера спорта СССР Павла Малаховского. Принимать в них участие престижно, ведь награда победителю — звание мастера спорта России. Поэтому в схватку за лидерство вступили свыше сотни боксеров, пишет «Тагильский рабочий».