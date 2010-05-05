Ксения Чибисова из г. Нижний Тагил – победительница молодежного первенства России по дзюдо

В категории свыше 78 кг золотую медаль завоевала Ксения Чибисова из Нижнего Тагила. Она стала единственной из 11 свердловчан, принимавших участие в соревнованиях, кому удалось подняться на пьедестал почета. Близок к бронзовым медалям был еще один наш юноша из Екатеринбурга в весе «100 кг», но он финишировал лишь пятым.В общем зачете среди команд округов победила сборная ЮФО (82.5 очков). На втором месте - команда ПФО (74.5), на третьем - сборная Центра (56.25).