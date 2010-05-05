Ксения Чибисова из г. Нижний Тагил – победительница молодежного первенства России по дзюдо
5 мая 2010, 18:49СпортArtem
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В Ульяновске завершилось молодежное первенство России по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет.
За три дня на татами спорткомплекса «Новое поколение» были разыграны медали из 14 комплектов, сообщает «Свердловский спорт» .
В категории свыше 78 кг золотую медаль завоевала Ксения Чибисова из Нижнего Тагила. Она стала единственной из 11 свердловчан, принимавших участие в соревнованиях, кому удалось подняться на пьедестал почета. Близок к бронзовым медалям был еще один наш юноша из Екатеринбурга в весе «100 кг», но он финишировал лишь пятым.В общем зачете среди команд округов победила сборная ЮФО (82.5 очков). На втором месте - команда ПФО (74.5), на третьем - сборная Центра (56.25).
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