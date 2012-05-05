Близкое потепление тагильчане смогут отметить пешим или велосипедным походом

Некоторые из них – двухдневные, другие, в основном, велосипедные, занимают один день. Каждый тагильчанин от 14 до 80 лет, сообщают в клубе, может принять участие в походе. При этом заплатить нужно будет только за питание и проезд. Все остальное: услуги организаторов похода и аренда снаряжения, бесплатны.