Тагильские ребята приняли участие в серьезном шахматном турнире (ФОТО)

В этом году участниками соревнования стали 142 юных шахматиста (из них 41 девочка) в возрасте от 6 до 15 лет, представляющие Свердловскую (нашу область представляют 110 шахматистов из 12 городов), Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край и республика Татарстан. Среди них 33 перворазрядника и 3 кандидата в мастера спорта.

Отметим, что тагильчане получили прекрасную возможность поучаствовать в турнире такого высокого уровня. Среди тагильчан не только учащиеся спортивных школ, но и ученики образовательных школ, занимающиеся по программе шахматного всеобуча. Всего в турнире играют 63 тагильчанина.

В Доме спорта «Уралец» участников турнира приветствовали вице-президент Нижнетагильской шахматной федерации, депутат Нижнетагильской городской Думы Вячеслав Алексеевич Горячкин, вице-президент Свердловской шахматной федерации, заместитель главного судьи, судья Всероссийской категории Дмитрий Владимирович Солонков. Перед участниками выступил театр моды лицея № 39 с коллекцией «Шахматный ход». Ещё одним подарком для гостей города и участников был танец «Кумушки посадские» дома детского творчества Ленинского района.

По окончании процедуры открытия действо турнира переместилось в три турнирных зала, где участников ждала судейская бригада, в числе которых международный арбитр, судья Всероссийской категории, четверо судей первой категории.

В ходе соревнования до 9 мая участниками Этапа Кубка России будет сыграно по 9 партий. Пожелаем им верных ходов.