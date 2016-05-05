Прага ждет: тагильский шахматист взял серебро на первенстве страны
5 мая 2016, 12:05СпортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В конце апреля в Краснодарском крае состоялся финал первенства России по шахматам среди юношей и девушек.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях участвовал воспитанник тагильской СДЮСШОР Володар Мурзин. 10-летний шахматист стал вице-чемпионом в своей возрастной группе.
В 9-ти турах он одержал 5 побед и 4 ничьи. Таким образом, наш земляк заработал 7 очков из 9-ти возможных. По итогам всероссийских соревнований Володар обеспечил себе путевку на первенство Европы. Интеллектуальные баталии пройдут в августе в столице Чехии.
Напоминаем, в прошлом году Володар Мурзин оказался в десятке сильнейших юных спортсменов мира. Мальчик является подопечным тренера-преподавателя Сергея Сулимова.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей