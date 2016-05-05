Прага ждет: тагильский шахматист взял серебро на первенстве страны

В соревнованиях участвовал воспитанник тагильской СДЮСШОР Володар Мурзин. 10-летний шахматист стал вице-чемпионом в своей возрастной группе.

В 9-ти турах он одержал 5 побед и 4 ничьи. Таким образом, наш земляк заработал 7 очков из 9-ти возможных. По итогам всероссийских соревнований Володар обеспечил себе путевку на первенство Европы. Интеллектуальные баталии пройдут в августе в столице Чехии.