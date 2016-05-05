Тагильский «Спутник» начал формировать состав команды на следующий сезон

Первым принял контрактное предложение хоккейного клуба нападающий Виталий Жиляков. Прошлый сезон 29-летний форвард начал в составе усть-каменогорского «Торпедо», однако в течение сезона тагильчанин вернулся в родную команду. Защитники Евгений Дубровин и Константин Фомичев также приняли предложения «Спутника».

Новобранцами тагильской команды стали Иван Груздев и Ильдар Валеев. В прошлом сезоне эти защитники выступали в клубах «Буран» и «Саров» соответственно.

Останется на воротах «Спутника» Сергей Денисов. В минувшем сезоне голкипер сыграл 14 матчей, отразил 332 атаки соперников и пропустил 225 шайб. Нападающий Валентин Артамонов также не покинет тагильскую команду – хоккеист имеет действующий контракт со «Спутником» до 2017 года.

Напоминаем, в новом сезоне главным тренером тагильских хоккеистов по-прежнему будет Андрей Кирдяшов.