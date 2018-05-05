Антон Алексеев занял должность директора ХК «Спутник»
5 мая, 14:05Спорт
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С 3 мая должность директора ХК «Спутник» занял Антон Алексеев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Антон Алексеев родом из Новосибирска. Он провел 13 сезонов в составе команды «Спутник». С 2015 года работал администратором клуба.
Напомним, что с 2016 года должность директора ХК занимал Александр Балбашев, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».
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