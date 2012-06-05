Тагильчане стали победителями мультигонки «Тропа Ермака»
В этом году организаторы упростили некоторые этапы, вследствие чего победители установили новый рекорд прохождения трассы – 4 часа 13 минут.
В гонке, которую не первый год организует городской клуб туристов «Азимут», приняли участие 18 команд из Нижнего Тагила, Екатеринбрга, Каменск-Уральского, Нижней Туры и Серова. Участники прошли 8 этапов, стилизованных под события 16 века – время завоевания Ермаком Сибирских земель. Среди них были: водный, беговой, горный и технический этапы, а также ориентирование на скорости.
Самыми стойкими и эрудированными оказались участники команды «Спасательный круг» – Ринат Шарафеев, Мария Вахрушева, Антон Вострягов и Сергей Власенко. Второе место досталось екатеринбуржцам – команде «4 коня».
Апогеем всей гонки, конечно же, был 9 этап! Это невероятное восхождение по практически вертикальной тропке способствовало полнейшему очищению головы от, грешным делом, притаившихся там мыслей, а тела от принадлежности к этому миру описывает свои ощущения одна из участниц этой команды Наталья Семенова.
В следующем году гонка, по словам организаторов, будет не менее захватывающей.
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