Велосипедисты, ликуйте! Впереди второй этап велогонки «Мала-Хит»

Важно отметить, чторегистрация участников продлится до 16 июня. Как сообщает Александр Крупин,зарегистрировавшись, «пожертвование» будет составлять 150 рублей, в случаерегистрации на месте, возрастет до 200 рублей.Главное условие участие - шлем иисправный велосипед.

Кстати, заполнивспециальную регистрационную форму на страничке мероприятия Вконтакте,автоматически определится ваша категория: мужчины-спорт, мужчины-любители,леди, юниоры, ветераны. Чуть подробней о категории юниоров. Смело участвоватьможно с 16-ти лет, однако если возраст меньше, а желание есть, то нужна лишьрасписка от родителей, что они не против.