Велосипедисты, ликуйте! Впереди второй этап велогонки «Мала-Хит»
Как сообщают TagilCity.ru организаторы мероприятия, гонка пройдет 30 июня на горе Голый Камень, где участникам придется преодолевать крутые подъемы, справляться с головокружительными спусками, динамичными поворотами, камнями, корнями, в общем, море драйва - все, как полагается.
Важно отметить, чторегистрация участников продлится до 16 июня. Как сообщает Александр Крупин,зарегистрировавшись, «пожертвование» будет составлять 150 рублей, в случаерегистрации на месте, возрастет до 200 рублей.Главное условие участие - шлем иисправный велосипед.
Кстати, заполнивспециальную регистрационную форму на страничке мероприятия Вконтакте,автоматически определится ваша категория: мужчины-спорт, мужчины-любители,леди, юниоры, ветераны. Чуть подробней о категории юниоров. Смело участвоватьможно с 16-ти лет, однако если возраст меньше, а желание есть, то нужна лишьрасписка от родителей, что они не против.
Сама гонка начнется в13:00, участники сделают по несколько кругов уже намеченной трассы (составитпримерно 5 километров), а затем пройдет награждение в каждой категории.
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