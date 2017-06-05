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500 профессиональных спортсменов и 2 000 гостей примут участие в Фестивале Alfa Future People, который пройдет в Нижегородской области
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 профессиональных спортсменов и 2 000 гостей примут участие в Фестивале Alfa Future People, который пройдет в Нижегородской области

5 июня 2017, 18:05Спорт
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