«Благодаря спортивному мэру». «Президентский» купил канадскую машину за 8 млн рублей

Машину марки Zamboni 446 была произведена в Канаде. Она уже занимается подготовкой, чисткой, выравниванием, наращиванием и полировкой льда.

Тагильчанка Даша Архипова, кандидат в мастера спорта, говорит, что лёд в ФОКе «Президентский» — один из самых лучших в области.

Мне есть, с чем сравнить: в Нижнем Тагиле лёд гораздо лучше, чем в том же Новоуральске. Сейчас у нас дневной лагерь, я занимаюсь с восьми утра до вечера. Я уже прыгаю все двойные прыжки, сейчас отрабатываю тройной риттбергер,говорит спортсменка.

На лагерь дневного пребывания из бюджета города выделили 738 тысяч рублей. Ещё 100 тысяч рублей пойдут на общегородские мероприятия порядка, на учебно-тренировочные сборы — 414 тысяч рублей. Всего на развитие 10 видов спорта «Президентский» получил в 2019 году из бюджета около 4 млн рублей.

Сейчас руководство учреждения нацелено не только на обновление оборудования, тренажёров и прочего инвентаря, но и на проведение ремонтных работ, которые будут финансироваться из собственных средств ФОКа. В школе уже переоборудовали одну из саун в душевую для спортсменов. Александр Долгоруков отметил, что помещений такого плана всегда не хватает. В будущем в ФОКе полностью обновят фойе: сменят цветовую гамму, переоборудуют стойку и гардероб.

Всё это делается для того, чтобы родители, приводя своих детей на занятия к тренерам-преподавателям, полностью доверяли им своих детей. Мы должны понимать, что это учреждение серьёзного уровня, потому что здесь работают тренеры, которые пытаются достичь определённых высот,отметил Долгоруков.

По словам руководителя учреждения, его коллеги разделяют общегородскую цель — остановить отток людей из Нижнего Тагила, о чём неоднократно заявлял мэр Владислав Пинаев.

Для этого нужно предоставлять места, куда можно пойти с детьми, где есть возможность провести досуг. Другая колоссальная проблема — продолжительность жизни. За счёт вовлечения людей в спорт эти показатели можно повысить,отметил Александр Долгоруков.

Сейчас в спортивной школе числится 1410 воспитанников. Тренеры и спортсмены объединены одной задачей — выйти на мировой уровень.

Задача перед тренерским составом на сегодняшний день стоит такая — выйти на лидирующие позиции. Мы к ней будем стремиться, как настоящие спортсмен — через бои, трудности. Мы имеем для этого очень много возможностей. Конечный результат — Олимпиада. Эта возможность есть у каждого спортсмена,заявляет Долгоруков.

Директор «Юпитера» уверен, что финансирование спортивных учреждений в Нижнем Тагиле увеличилось во многом благодаря тому, что городом руководит мэр со спортивным прошлым.

Этого бы не было, если бы наш глава не был спортсменом. Ему большое спасибо за всё. Тот, кто занимается спортом, — это живой, здоровый, коммуникабельный, целеустремлённый человек. Спортсмены от обычных людей отличаются тем, что они всё доводят до конца, несмотря на то, какой итог будет. Сейчас основной тренд в современном мире — это здоровье. Сейчас быть пьяным как минимум немодно, круто быть подтянутым, спортивным,добавляет директор спортшколы.