Павел Дацюк перешёл в ХК «Автомобилист»

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Хоккеист Павел Дацюк перешёл в состав екатеринбургского «Автомобилиста», передаёт «Интерфакс». Контракт подписан на один год.
Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк,сообщает пресс-служба клуба.
1 мая спортсмен заявил об уходе из Санкт-Петербургский СКА, за который он играл с 2016 года. О грядущем переходе Дацюка в «Автомобилист» ещё в конце апреля сообщало со ссылкой на источники агентство ЕАН.
Павел Дацюк родился и вырос в Екатеринбурге. В составе СКА в 2017 он стал обладателем Кубка Гагарина. В 2005 году выиграл «золото» чемпионата России в составе Динамо. Также в 2012 и 2018 годах выигрывал чемпионат мира в составе сборной России.
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