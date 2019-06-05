Павел Дацюк перешёл в ХК «Автомобилист»

Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк,сообщает пресс-служба клуба.

1 мая спортсмен заявил об уходе из Санкт-Петербургский СКА, за который он играл с 2016 года. О грядущем переходе Дацюка в «Автомобилист» ещё в конце апреля сообщало со ссылкой на источники агентство ЕАН.