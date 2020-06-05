Официально утвержден мировой рекорд российских пловцов в комбинированной эстафете
Сегодня, 19:55СпортФото: pxhere.com
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Колесников, Морозов, Суркова и Каменева стали чемпионами Европы в декабре прошлого года с рекордным достижением.
Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд сборной России в комбинированной эстафете на короткой воде. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт Всероссийской федерации плавания.
В декабре прошлого года на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в британском Глазго Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева преодолели дистанцию 4x50 метров за 1 минуту и 36,22 секунды. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне.
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