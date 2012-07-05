В июле пройдет череда «Походов выходного дня» от «Клуба туристов «Азимут»

Так, 7-8июля можно будет отправиться на озеро Таватуй. По протяженности поход займетпримерно 15 километров. У всех желающих появится возможность отдохнуть наберегу, зарядиться энергией природы, сделать удачные снимки живописных мест.Организаторы говорят, что этот поход несложный, так что отправляться можно всейсемьей.

21-22 июляжителям города предлагается пройти к берегам реки Нейва. Особенностьпутешествия в том, что здесь будут обучать рыбной ловле, а ценителям рыбалкиможно смело брать свои удочки. Кроме того, предполагается посещениеисторических достопримечательностей. Более того, сюда могут присоединиться вселюбители песни под гитару. Вечер на берегу Нейвы пройдет как раз под гитарныеаккорды. Стоит добавить, что этот маршрут составит 30 километров, так что можнобудет проверить себя на выносливость.

В завершениемесяца, 29 июля, организаторы зовут поучаствовать в походе на гору Кудрявыйкамень. Находится она в районе поселка Баранча, и протяженность похода составитпорядка 20 км. Здесь можно будет узнать много нового об этой местности,потравить байки, и, опять же, хорошо отдохнуть.