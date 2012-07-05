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В июле пройдет череда «Походов выходного дня» от «Клуба туристов «Азимут»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В июле пройдет череда «Походов выходного дня» от «Клуба туристов «Азимут»

5 июля 2012, 15:52Спорт
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