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Футболист Роман Павлюченко взял номер 9 в екатеринбургском «Урале»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футболист Роман Павлюченко взял номер 9 в екатеринбургском «Урале»

5 июля 2016, 08:00Спорт
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