Футболист Роман Павлюченко взял номер 9 в екатеринбургском «Урале»
5 июля 2016, 08:00Спорт
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В июне 2016 года экс-нападающий сборной России заключил контракт с футбольным клубом Екатеринбурга «Урал». Накануне в спортивном клубе определились с футболистами основной команды.
Сюжеты: Екатеринбург
А 4 июля в команде прошла раздача номеров. Так, известный российский футболист получил «свой» номер 9. Еще один новичок «Урала» Жан Жак Бугуи из Кот-д'Ивуара будет бегать по 14-ым.
Напомним, соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один год. По мнению тренера, этот игрок должен значительно усилить позицию нападающего.
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