Гиревики из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований в Екатеринбурге (ФОТО)

В ходе упорной борьбы тагильчанин Артём Пономарёв стал серебряным призером соревнований. Интересно, что у Артёма и у победителя - спортсмена из Качканара - был засчитан одинаковый результат - по 30 подъемов. Места распределились по результатам взвешивания: Артём оказался немного тяжелее соперника.