Гиревики из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований в Екатеринбурге (ФОТО)
5 июля 2017, 07:30Спорт
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Накануне в Екатеринбурге прошел открытый турнир по гиревому спорту «День мужества». Нижний Тагил представляли гиревики – мастер спорта РФ Сергей Бестужев и КМС Артём Пономарёв.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Спортсменам предстояло выполнить спринт, двоеборье, длинный цикл и рывок у женщин. Вес гирь - 16, 24 и 32 килограмма.
В ходе упорной борьбы тагильчанин Артём Пономарёв стал серебряным призером соревнований. Интересно, что у Артёма и у победителя - спортсмена из Качканара - был засчитан одинаковый результат - по 30 подъемов. Места распределились по результатам взвешивания: Артём оказался немного тяжелее соперника.
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Сергей Бестужев, выступая в качестве ветерана гиревого спорта, с гирями по 24 килограмма взял золото, сделав 65 подъемов.
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Фото предоставлены Сергеем Бестужевым (в центре). Справа - Артём Пономарёв
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