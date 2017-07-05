Нижнетагильская пловчиха из СК «Спутник» завоевала золотую медаль на первенстве Европы по плаванию среди юниоров (ФОТО)

С 28 июня по 2 июля в израильском городе Нетания прошло первенство Европы по плаванию среди юниоров. Команда России стала первой в общем зачете, завоевав 30 медалей. Из них 11 - золотых, 12 - серебряных и 7 – бронзовых.

Престижный трофей LEN был вручен команде России. Ее участники получили наибольшее количество рейтинговых очков – 1 286.

600 спортсменов из 45 стран боролись за победу. Мастер спорта МК Анастасия Кирпичникова, пловчиха из СК «Спутник», входившая в состав российской сборной, заняла 1-е место в эстафете 4х100 м. В заплыве на 800 м наша спортсменка стала третьей с результатом 8.36,79, положив в копилку сборной бронзу.

Старший тренер СК «Спутник» по плаванию Сергей Тарачев высоко оценил результаты тагильской спортсменки и ее вклад в общекомандный результат сборной России.