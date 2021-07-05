Тагильские кикбоксеры примут участие в крупных международных турнирах

Считается, что в Италии Юлия Тагильцева будет одной из главных претенденток на победу. В 2020 году девушка стала обладательницей «серебра» на чемпионате страны, уступив местной спортсменке. С соперницей она вновь встретилась спустя год, и на этот раз тагильчанка стала пятикратной чемпионкой России.