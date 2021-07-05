Тагильские кикбоксеры примут участие в крупных международных турнирах

Тагильские кикбоксеры примут участие в крупных международных турнирах
Тагильские кикбоксеры примут участие в крупных международных турнирах
5 июля, 22:40СпортФото: «Тагильский рабочий»
Воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» продолжают подготовку к международным турнирам по кикбоксингу.

В октябре Юлия Тагильцева станет участницей чемпионата мира в Италии, а спустя месяц 18-летний Ян Максимов выступит на первенстве Европы среди юниоров.

Молодой человек является учеником заслуженного тренера России Ильи Яговитина. Он семь лет занимается кикбоксингом, и впервые вошел в состав сборной страны. Стал победителем первенства Свердловской области и УрФО, сообщает «Тагильский рабочий».

Считается, что в Италии Юлия Тагильцева будет одной из главных претенденток на победу. В 2020 году девушка стала обладательницей «серебра» на чемпионате страны, уступив местной спортсменке. С соперницей она вновь встретилась спустя год, и на этот раз тагильчанка стала пятикратной чемпионкой России.

Напомним, соревнования спортсменов 15-16 лет прошли в Екатеринбурге. Легкоатлеты из Нижнего Тагила поднялись на пьедестал почета первенства Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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