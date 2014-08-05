К тагильскому «Спутнику» присоединился известный форвард Владислав Лучкин

Несколько фактов о новом игроке. Владислав Лучкин - 32-летний нападающий. Игровую карьеру начал в «Северстали» (Череповец), выступал за команды СКА (Санкт Петербург), «Молот-Прикамье» (Пермь), московский «Спартак», «Энергия» (Кемерово), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Торос» (Нефтекамск), «Кубань» (Краснодар), «Рубин» (Тюмень), «Сарыарка» (Караганда).

В 2000 году на Драфте НХЛ выбран в 7 раунде клубом из Чикаго.

Среди его достижений:

Бронзовый призер чемпионата России по хоккею среди мужских команд Суперлиги сезона 2000-2001 г.г.

Победитель чемпионата России по хоккею среди мужских команд Высшей лиги в сезоне 2003-2004 г.г.

Серебряный призер чемпионата России по хоккею среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 г.г.

Бронзовый призер чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ в сезоне 2011-2012 г.г.

Победитель чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ в сезоне 2011-2012 г.г.

Обладатель кубка Братины ВХЛ в сезоне 2011-2012 г.г. и ВХЛ в сезоне 2013-2014 г.г.

Внимание! С 10 по 13 августа 2014 во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова состоится предсезонный турнир по хоккею «Кубок Уралвагонзавода».

Фото из группы ХК «Спутник».