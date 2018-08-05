Более 200 тагильчан приняли участие в ночном велопараде

4 августа 2018 года в Нижнем Тагиле состоялся ночной велопарад. В мероприятии приняли участие более 200 человек.
В 2018 году Нижний Тагил стал участником Всероссийского ночного велопарада во второй раз. По сравнению с 2017 годом, участников мероприятия стало в два раза больше.
Программа мероприятия была согласована с администрацией города. В 2018 году начать велопрогулку разрешили на один час позже, в 22.00.
В 2017 году с организацией было посложнее, так как велопарад проходил в городе впервые. Подготовка мероприятия проходит в несколько этапов: сбор документов, разнос их во все службы безопасности: ДПС, полиция, мэрия. Далее - общая встреча, где все обсуждается, сообщил TagilCity.ru организатор велопрогулки Павел.
Организаторы мероприятия устроили места для сбора участников в трех районах: жители ГГМ собирались около СОК «Президентский», велосипедисты с Вагонки встретились около ДС «Ледовый», спортсмены со Старателя - около остановки УПИ.
Общий сбор всех участников мероприятия состоялся около КДК «Современник».
Маршрут пролегал через Театральную площадь, перекресток Мира - Ленина, улицу Горошникова, улицу Первомайская.
Закончилась прогулка около КДК «Современник» в 22:30.
На протяжении всей прогулки сотрудники ДПС следили за порядком на дорогах.
В мероприятии принимали участие люди разных возрастов: от детей до пенсионеров, а среди зрителей были грудные дети.
Я участвую в мероприятиях, связанных с велоспортом, постоянно в течение шести лет. За это время я постройнела, помолодела. Главное - внуки подтянулись и дети, у всех велосипеды, сообщила TagilCity.ru одна из участниц велопрогулки.
Во время движения колонны были соблюдены все правила дорожного движения и меры безопасности: у каждого велосипеда-участника имелись передние и задние фонари, велосипедисты останавливались на запрещающий сигнал светофора, пропускали пешеходов.
Всего в прогулке приняли участие порядка 200 человек.
В принципе всем доволен. Мне очень понравилось. Первый раз был, зарядился энергией, позитивом, познакомился с многими активными людьми. Я понял, что спорт движется в Нижний Тагил, пробуждает молодежь, сообщил TagilCity.ru участник велопрогулки Дмитрий.