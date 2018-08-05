Более 200 тагильчан приняли участие в ночном велопараде

В 2018 году Нижний Тагил стал участником Всероссийского ночного велопарада во второй раз. По сравнению с 2017 годом, участников мероприятия стало в два раза больше.

Программа мероприятия была согласована с администрацией города. В 2018 году начать велопрогулку разрешили на один час позже, в 22.00.

В 2017 году с организацией было посложнее, так как велопарад проходил в городе впервые. Подготовка мероприятия проходит в несколько этапов: сбор документов, разнос их во все службы безопасности: ДПС, полиция, мэрия. Далее - общая встреча, где все обсуждается, сообщил TagilCity.ru организатор велопрогулки Павел.

Организаторы мероприятия устроили места для сбора участников в трех районах: жители ГГМ собирались около СОК «Президентский», велосипедисты с Вагонки встретились около ДС «Ледовый», спортсмены со Старателя - около остановки УПИ.

Общий сбор всех участников мероприятия состоялся около КДК «Современник».

Маршрут пролегал через Театральную площадь, перекресток Мира - Ленина, улицу Горошникова, улицу Первомайская.

Закончилась прогулка около КДК «Современник» в 22:30.

На протяжении всей прогулки сотрудники ДПС следили за порядком на дорогах.

В мероприятии принимали участие люди разных возрастов: от детей до пенсионеров, а среди зрителей были грудные дети.

Я участвую в мероприятиях, связанных с велоспортом, постоянно в течение шести лет. За это время я постройнела, помолодела. Главное - внуки подтянулись и дети, у всех велосипеды, сообщила TagilCity.ru одна из участниц велопрогулки.

Во время движения колонны были соблюдены все правила дорожного движения и меры безопасности: у каждого велосипеда-участника имелись передние и задние фонари, велосипедисты останавливались на запрещающий сигнал светофора, пропускали пешеходов.

Всего в прогулке приняли участие порядка 200 человек.