Тагильские шахматисты разыграют почти полумилионный призовой фонд

Всего же в турнире, согласно положению, будут награждены 25 участников. Кроме первой тройки денежные призы получат игроки, занявшие с 4-го по 10-е места, а также шахматисты в разных номинациях: дети, ветераны, женщины, члены Нижнетагильской шахматной федерации, участники с рейтингом ниже 2300 очков.

А это значит, что при среднем количестве участников Этапа Кубка России – 70 человек, сертификат на определенную сумму получит каждый третий шахматист, сыгравший на турнире.

Учитывая этот факт, удивительно, что тагильские шахматисты пока не спешат подавать заявки на участие в турнире. У меня это вызывает искреннее непонимание. Организаторы соревнований: Администрация города, Нижнетагильская шахматная федерация, Шахматно-шашечный центр прилагают огромные усилия, чтобы турнир такого высокого уровня прошел на тагильской земле, а местные любители древней игры, будто игнорируют соревнование.

Уже сейчас мы набрали достаточное количество заявок, но на три четверти от иногородних шахматистов. Время еще есть, надеюсь, тагильчане проявят активность и поучаствуют в борьбе за солидные денежные вознаграждения, -- говорит директор муниципального Шахматно-шашечного центра Виктор Зайцев.

Следует добавить, серьезную поддержку в формировании призового фонда кроме Российской шахматной федерации оказали: НТЗМК, Трест 88, компания «Стройкомплекс», Уралтрансбанк, МОТИВ, Агентство рекламных технологий, компания Алмаз-Антей. Организаторы выражают большую благодарность и информационным партнерам: ТРК «Телекон», СТН, Тагил-ТВ, агентствам «Все новости» и «ТагилСити» и газете «Тагильский рабочий».

Напомним, Мемориал Е.Г. Зудова, который впервые получил статус Этапа Кубка России по шахматам среди мужчин, стартует в Нижнем Тагиле 12 сентября.