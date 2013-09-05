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Заключительный матч межсезонья: сегодня тагильский «Спутник» сыграет с «Челметом»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заключительный матч межсезонья: сегодня тагильский «Спутник» сыграет с «Челметом»

5 сентября 2013, 10:20СпортCorey
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