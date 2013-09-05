Заключительный матч межсезонья: сегодня тагильский «Спутник» сыграет с «Челметом»

По словам главного тренера «Спутника» Алексея Фетисова, состав команды еще комплектуется, а окончательный состав будет известен ближе к приезду челябинской команды. В команде на данный момент тренируется 24 человека. К тому же много травмированных игроков - Евгений Шалдыбин, Виталий Жиляков, вышедший на лед после травмы совсем недавно, это и Вячеслав Чистяков, и Владимир Воронцов, который, кстати, уже «восстановился». А еще у «Спутника» пополнение - три человека командированы из Екатеринбурга - Виктор Постников, Илья Антоновский и Дмитрий Попов.

Какие будут установки на товарищескую игру?

– Победа - всегда главная цель. Кто бы что ни говорил, мы всегда выходим, играем на победу, а вот здесь возникает другой вопрос - какими средствами она может достаться? Готов ли главный тренер чем-то или кем-то жертвовать? Например, кого-то посадить на трибуну или внести коррективы в состав. Что касается предсезонки вообще, в этом году был такой матч с чешским «Тришинцом», где я действительно выпускал только надежных и проверенных хоккеистов на игре в меньшинстве, большинстве, и в самых тяжелых случаях.

Как оцениваете силы «Челмета»?

– Нынче все команды ВХЛ - очень сильные. Слабых команд в этом году не будет. Например, прошлый сезон показал, что каждая команда могла, как обыграть любого соперника, так и наоборот. Не было такого, чтобы явный фаворит «рвал» всех. Ближе к чемпионату каждая команда становится только сильнее: самое время, когда в команды ВХЛ переходят игроки с КХЛ. Я думаю, что и «Челмет» не стал исключением. У челябинцев сильная команда, но мы все же постараемся порадовать наших болельщиков победой.