Соревнования по воркауту пройдут в Нижнем Тагиле 23 сентября в ГДМ

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23 сентября тагильчане могут принять участие в соревнованиях по воркауту, которые пройдут на территории Дворца молодежи.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В Нижнем Тагил пройдет открытый турнир по воркауту. Мероприятие проведет общественная организация «Стрит воркаут».
Все желающие могут принять участие в состязаниях. Для этого необходимо прийти 23 сентября во Дворец Молодежи. Предварительная запись не требуется.
Обязательными условиями выступления являются наличие команды и паспорта для регистрации.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
В турнире от команды могут принять участие два юноши или две девушки. Мужчинам необходимо будет выполнить отжимания на брусьях и подтягивания на перекладине, а девушкам – упражнение на качание пресса, приседания и наклоны из положения «стоя».
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