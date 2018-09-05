Соревнования по воркауту пройдут в Нижнем Тагиле 23 сентября в ГДМ

Все желающие могут принять участие в состязаниях. Для этого необходимо прийти 23 сентября во Дворец Молодежи. Предварительная запись не требуется.

В турнире от команды могут принять участие два юноши или две девушки. Мужчинам необходимо будет выполнить отжимания на брусьях и подтягивания на перекладине, а девушкам – упражнение на качание пресса, приседания и наклоны из положения «стоя».