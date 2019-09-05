Стали известны размеры бонусов футболистов Российской премьер-лиги

По информации издания, самые богатые — футболисты «Зенита». Каждая победа оценивается в 9 тысяч евро. Другая ситуация со «Спартаком». Раньше игроки получали 5 тысяч евро, а сейчас, если команда займет первое место, то итоговая сумма умножится в 20 раз, второе — в 15 раз, третье — в 10 раз.

Колоссальная разница в системе бонусов в «Урале», футболисты получают 300 тысяч рублей за победу. Такие же расценки в «Арсенале», «Крыльях Советов», «Уфе» и «Тамбове».

В этом сезоне «Урал» выиграл в трех матчах (с «Уфой», «Ахматом» и «Сочи»), а значит, согласно данным «Бизнес Online», игроки получили 900 тысяч рублей.