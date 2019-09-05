Тагильчане вновь примут участие в вертикальном забеге на небоскрёб в Екатеринбурге
Сегодня, 16:46СпортФото: pixabay.com
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7 сентября в Екатеринбурге пройдёт традиционный вертикальный забег на небоскрёб «Высоцкий». Спортсмены из Нижнего Тагила вновь примут участие в соревнованиях, пишет «Новый город».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудник нижнетагильской полиции Любовь Новгородцева дважды становилась победительницей забега и один раз заняла второе место. В этом году девушка также готовится к соревнованиям. По словам Любови, покорять небоскрёб будут и другие участники из Нижнего Тагила.
Другой тагильчанин — Евгений Марков, который тоже был победителем забега, в этом году участвовать не будет, так как уезжает на соревнования в Италию.
Спортсменам предстоит преодолеть в общей сложности 1137 ступеней, это 52 этажа или 186 метров в высоту.
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