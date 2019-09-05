Тагильчане вновь примут участие в вертикальном забеге на небоскрёб в Екатеринбурге

Сотрудник нижнетагильской полиции Любовь Новгородцева дважды становилась победительницей забега и один раз заняла второе место. В этом году девушка также готовится к соревнованиям. По словам Любови, покорять небоскрёб будут и другие участники из Нижнего Тагила.

Другой тагильчанин — Евгений Марков, который тоже был победителем забега, в этом году участвовать не будет, так как уезжает на соревнования в Италию.