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700 тагильчан приняли участие в военизированной эстафете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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700 тагильчан приняли участие в военизированной эстафете

5 октября 2010, 17:47СпортАнка
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