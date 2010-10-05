700 тагильчан приняли участие в военизированной эстафете
5 октября 2010, 17:47СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле прошла городская военизированная эстафета. В этом году она проводилась уже в шестой раз и была посвящена 65-летию Великой Победы.
В эстафете приняли участие 700 представителей учебных заведений города, предприятий, организаций и воинских частей. Как пишет ntagil.org, участники соревновались в сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты, переноске пострадавшего на носилках и в беговых дисциплинах.
По итогам всех этапов в своих группах победителями стали: школа №55, НТПК №2, спортклуб «Спутник» и 2-й отряд федеральной противопожарной службы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей