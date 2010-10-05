700 тагильчан приняли участие в военизированной эстафете

В эстафете приняли участие 700 представителей учебных заведений города, предприятий, организаций и воинских частей. Как пишет ntagil.org, участники соревновались в сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты, переноске пострадавшего на носилках и в беговых дисциплинах.